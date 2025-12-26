به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: داوطلبان این جمعیت، با همکاری بیمارستان امام محمدباقر در قیروکارزین با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، به برپایی کاروان سلامت اقدام کردند.

ایوب مرزبان افزود: در این کاروان سلامت، برنامه‌هایی همچون معاینه رایگان توسط پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی، کودکان، داخلی، سونوگرافی و متخصص زنان و سنجش فشار و قند خون اجرا شد.

او گفت: در این طرح درمانی ۸۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.