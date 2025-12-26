به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم ولایتمدارو شهید پرور روستای لمسک یاد ونام شهدای خود را گرامیداشتند.

روکش آسفالت در معابر اصلی شهر کردکوی با حجم بیش از ۱۷ هزار تن در ۳ فاز با هدف بهبود کیفیت زیرساخت‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان آغاز شد.

بیانی رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت:سرشماری حیات‌وحش در مناطق حفاظت شده هیرکانیا و جهان نما و مناطق آزاد کوهستانی شهرستان گرگان به مدت ۳ روز با هدف پایش جمعیت گونه‌های شاخص و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها شهرستان با مشارکت ۴۰ محیط‌بانان و کارشناسان و همیاران محیط‌زیست انجام شد.