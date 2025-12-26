پخش زنده
استاندار کرمان گفت: بم و بروات نماد مقاومت و پایداری و تابآوری در مقابل ناملایمات طبیعی و غیرطبیعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با همراهی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه بم، عصر جمعه ۵ دی ماه در بیست و دومین سالگرد زلزله دلخراش و غمبار بم و بروات بر مزار درگذشتگان این حادثه حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در این مراسم گفت: مردم این سرزمین ایستادند و در کنار همه ارکان جمهوری اسلامی و دولت، شهرهای خود را ساختند و امروز از دل ویرانههای سهمگین، شهرهای آباد سر برآورده است.
وی افزود: با وجود همه عقبماندگیها در مسیر توسعه این منطقه، اما امید به آینده و رشد و توسعه شرق استان گسترش پیدا کرده است.
استاندار کرمان گفت: افق روشنی پیشروی این منطقه سرشار از ظرفیتها و استعدادهای بالقوه است.
وی افزود: امروز شاهد ایجاد واحدهای جدید اقتصادی، رشد بناهای شهری و زیرساختها هستیم.