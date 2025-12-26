نفرات و تیم‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس مسترز پیشکسوتان (ماموت کاپ) در کیش مشخص شدند.

رونمایی از راه یافتگان به نیمه‌نهایی تنیس مسترز پیشکسوتان

رونمایی از راه یافتگان به نیمه‌نهایی تنیس مسترز پیشکسوتان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقات که در قالب تور جهانی World Tennis Masters Tour (MT۴۰۰) و با حضور برترین تنیسور‌های پیشکسوت کشورمان برگزار می‌شود، در سطح کیفی مطلوبی قرار دارد.

در رقابت‌های برگزار شده نفرات راه‌یافته به نیمه‌نهایی انفرادی مردان مشخص شدند که به شرح زیر است:

رده سنی ۳۰ سال:

مسعود الماسی، احمد شینواری

رده سنی ۳۵ سال:

محمدعلی حاجیعلی، رضا سیاه‌پوش

رده سنی ۴۰ سال:

محسن شرافتی، ساسان لطفی، مجتبی صدری، کامبیز رحمانیان

رده سنی ۴۵ سال:

مجید سربازی، فربد همت‌زاد، شروین رکوعی، مرتضی جعفر

رده سنی ۵۰ سال:

بابک حدیدی، محمد حسینی‌خواه، حسین باقرزاده‌ساری، حجت نصراللهی

نفرات راه‌یافته به نیمه‌نهایی انفرادی بانوان (رده سنی ۳۰ سال)

میترا ابراهیمی، کاملیا سلیمانی

تیم‌های راه‌یافته به نیمه‌نهایی دونفره مردان

رده سنی ۳۰ سال:

اشکان بزرگی و میثاق محب پور، محسن شرافتی و موسویان

حاجیعلی و مکی نسب، هادی برهانی جلودار و جمشید داداش پور آهنگر

رده سنی ۳۵ سال:

کامبیز رحمانیان، رضا سیاه‌پوش

هادی برهانی‌جلودار، جمشید داداش‌پورآهنگر

ساسان لطفی و مهدی مکی نسب، فروزان و نصرالهی

رده سنی ۴۰ سال:

مجتبی صدری، محسن شرافتی

افشین افلاطون، علیرضا رضایی

رضا فتوحی، بهزاد ناظر

کامبیز رحمانیان، امیر ذوقی

رده سنی ۴۵ سال:

افشین افلاطون، شروین رکوعی

نوید اعتمادی، نیما مقصودلو

بابک حدیدی، حجت نصراللهی

مازیار مشکاتی، مجید سربازی

رده سنی ۵۰ سال:

مهدی توجه و وثیقی مطلق، بابک حدیدی و شروین رکوعی

سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان نقره بود و سمیرا قدسی مدیریت آن را بر عهده دارد. دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی و نهایی تنیس مسترز پیشکسوتان جام خلیج فارس روز‌های آینده در جزیره کیش برگزار خواهد شد.