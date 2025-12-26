به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال میان شمس‌آذر قزوین و تراکتور تبریز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی که با هوای سرد و آلوده برگزار شد، نیمه نخست بدون موقعیت خاصی سپری شد. در نیمه دوم شمس‌آذر چند فرصت گلزنی داشت اما بی‌دقتی بازیکنان مانع شد، در حالی که تراکتور نیز یک بار توپ را به تیر دروازه زد.

در نهایت شمس‌آذر با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم و تراکتور با ۲۲ امتیاز در جایگاه چهارم جدول باقی ماندند.

صعود ۶۰۰ کوهنورد به قله زرتشت

۶۰۰ کوهنورد از هیئت‌های کوهنوردی استان‌های قزوین، البرز و تهران به مناسبت گرامیداشت سه کوهنورد فقید حادثه کلکچال و دارآباد تهران، به قله ۲۶۰۰ متری زرتشت صعود کردند. این برنامه با هدف یادبود و پاسداشت یاد جان‌باختگان و تقویت روحیه همبستگی میان جامعه کوهنوردی برگزار شد.