به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار سید قاسم قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفان کشور به تشریح نقش استان مرکزی در دفاع مقدس پرداخت و گفت در کنار دلاوری‌ها و خط شکنی رزمندگان استان مرکزی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل مردم و صنایع استان مرکزی با پشتیبانی همه جانبه از جبهه‌ها در پیروزی‌های دفاع مقدس نقش آفرین بودند.

سردار سید قاسم قریشی گفت پس از دفاع مقدس هم روحیه ایثار و از خودگذشتگی در بحران‌ها و بزنگاه‌ها در کشور راهگشا بوده و در دفاع مقدس ۱۲ روزه هم مردم با روحیه جهادی و عاشورایی ضمن ثبت جلوه‌های کم نظیر همبستگی، در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردند.