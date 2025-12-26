به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام علی علیدادی سلیمانی امام جمعه‌شهربابک در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت، گفت: راهکار اصلی نجات از فتنه‌ها بصیرت و آگاهی است و استغاثه و پناه بردن به خدای متعال، آگاهی و دانایی و تقوا از جمله راهکار‌های بصیرت‌آور برای انسان است.

وی یادآور شد: دو رویداد کلیدی حماسه ۹ دی ماه ۱۳۸۸ و سه تیر ماه ۱۴۰۴ یوم‌الله‌هایی بودند که از طریق حرکت آگاهانه و بصیرت مردم تجلی یافت. این دو رویداد مهم نماد پیروزی ملت ایران بر پروژه‌های پیچیده آمریکایی صهیونیستی برای بی‌ثبات‌سازی کشور بودند.

علیدادی سلیمانی افزود: ایران اسلامی با تحمیل مقتدرانه آتش‌بس به دشمن آمریکایی و صهیونیستی در حماسه یوم‌الله ۹ دی، ملت ایران بر فتنه آمریکایی صهیونیستی پیروز شد و در حماسه یوم‌الله سه تیر ۱۴۰۴ با تحمیل مقتدرانه آتش‌بس به دشمن در آزمون جنگ ۱۲ روزه سربلند و پیروز بیرون آمد.

وی بیان کرد از فتنه نرم تا جنگ سخت تفاوت در ابزار و اشتراک در هدف بود، حماسه ۹ دی نقطه پایان فتنه‌ای بود که با اتکا به جنگ نرم، عملیات روانی، تحریف افکار عمومی، شکاف‌سازی و بهره‌گیری از غفلت برخی خواص طراحی شده بود و در یوم‌الله ۳ تیر ماه ۱۴۰۴ این بار دشمن با ابزار نظامی، تهدید مستقیم و فشار امنیتی شکل تهدید را تغییر داد.

امام جمعه شهربابک با بیان اینکه هدف دشمن همان هدف همیشگی یعنی تضعیف اراده ملی و بی ثبات سازی جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: وجه مشترک برجسته این دو حماسه اراده و بصیرت مردمی و عامل اصلی پیروزی تدابیر رهبر انقلاب اسلامی در مدیریت بحران‌ها و هدایت مردم به پیروزی بود.