کهگیلویه و بویراحمد؛
گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانها
آئین عبادی، سیاسی نماز جمعه در مراکز شهرستانها و بخشهای کهگیلویه و بویراحمد اقامه شد.
خطبههای نماز جمعه چرام؛
امام جمعه چرام با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت فضای مجازی گفت: رهبر حکیم انقلاب این فضا را به رودخانهای خروشان تشبیه کردند که اگر با تدبیر، برنامهریزی و هدایت همراه شود، به فرصت تبدیل میشود و اگر رها شود، تهدیدآفرین خواهد بود و ضروری است همه ارکان نظام باید حضوری فعال و مسئولانه در این عرصه داشته باشند.
حجتالاسلام سید نوراله افشار با بیان اینکه امروز دشمنان با بهرهگیری از فضای مجازی بهدنبال مدیریت روایت و دستکاری افکار عمومی هستند، افزود: دیپلماسی عمومی و قدرت نرم هر کشوری در توان روایتسازی و حضور فعال و هوشمندانه در فضای مجازی معنا پیدا میکند.
حجتالاسلام افشار با اشاره به الزامات سواد رسانهای اضافه کرد: شایعهپراکنی سلاح دشمن است و حقیقتپراکنی پاتک ما و همچنین باید از بازنشر هیجانات منفی مانند ترس، یأس، خشم و تحقیر که ابزار عملیات روانی دشمن است، پرهیز کنیم.
وی افزود: هرچند جنگ رسانهای، جنگ سرعت است، اما ما باید جنگ صحت را ببریم و اخبار را از چند منبع معتبر بررسی کنیم. دشمن همواره شکستهای خود را پنهان و موفقیتها را کمرنگ جلوه میدهد، بنابراین وظیفه ماست که پیروزیها را دیدهبانی و روایت کنیم.
خطیب جمعه چرام با دعوت از خیران برای حمایت از مراسم اعتکاف گفت: همراهی در ایجاد فضایی برای راز و نیاز با خداوند، صدقه جاریهای ماندگار است و کمک به اعتکاف، سرمایهگذاری برای آخرت محسوب میشود.
خطبههای نماز جمعه دهدشت؛
امام جمعه موقت دهدشت با اشاره هفتم دیماه، سالروز صدور فرمان حضرت امام (ره) برای تأسیس نهضت سوادآموزی، گفت: دین اسلام انسانها را به علمآموزی دعوت کرده و علم را در کنار ایمان، دو بال سعادت بشر معرفی میکند.
حجت الاسلام سید عبدالمطلب تقوی افزود: نهضت سوادآموزی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که ثمرات بزرگی داشته و امروز بسیاری از افراد که روزی بیسواد بودند، در جایگاههای مهم علمی و اجرایی کشور مشغول خدمت هستند.
وی نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را روز بلوغ فکری ملت ایران دانست و افزود: نهم دی روز دفاع ملت ایران از اسلام ناب و ولایت است و روزی که دشمنان دین ناامید شدند.
حجت الاسلام تقوی با اشاره به تحولات منطقهای اضافه کرد: اسلام ناب امروز در ایران و یمن جلوهگر است و دشمنی استکبار با یمن به دلیل پایبندی مردم این کشور به اسلام حقیقی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز درگیر جنگ اقتصادی هستیم و لازم است هم مسئولان و هم مردم با همدلی و همکاری از این مرحله عبور کنند.
تقوی ادامه داد: از مسئولان انتظار میرود با تشکیل اتاقهای فکر و اجرای دقیق قانون، با احتکار و سوءاستفاده برخورد جدی کنند و مردم نیز از رفتارهایی که به سود دشمنان است، از جمله احتکار یا سرمایهگذاریهای آسیبزا، پرهیز کنند.
حجتالاسلام تقوی، با اشاره به فضیلتهای ماه رجب، این ماه را فرصت خودسازی و تقویت تقوا دانست و گفت: اعتکاف از مهمترین برنامههای این ماه است و بر اساس روایات، کسانی که با ایمان و نیت خالص در این مراسم شرکت میکنند، مشمول آمرزش الهی قرار میگیرند.
خطبههای نماز جمعه سرفاریاب ؛
امام جمعه سرفاریاب ضمن تبریک ولادت با سعادت امام جواد (ع) و گرامی داشت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت و ولایت، گفت: بعضی روزها به سبب وقایع خاصی که در آنها رخ داده است به نام ایام الله شناخته میشوند که روز ۹ دی سال ۱۳۸۸ مثالی از این روزها هستند.
حجت الاسلام زارعی پور افزود: حماسه نهم دی استمرار و گسترش بلوغ سیاسی ملی بود و جهاد تبیین و بصیرت به منزله دو ابزار مهم برای هوشیاری مردم و حفاظت از نظام و انقلاب محسوب میشوند.
وی با گرامی داشت هفته سواد آموزی، به ارزش والای علم و دانش در دین اسلام و روایات اشاره کرد و از همه مسئولان و فعالان عرصه آموزش و پرورش خواست درآموزش و تربیت فرزندان ما بیش از گذشته اهتمام و تلاش کنند.
زارعی پور به شرایط سخت معیشتی قشرهای مختلف مردم در مدتهای اخیر، باوجود تأکیدات مقام معظم رهبری به مسئولان برای حل مشکلات مردم در حوزه معیشت، اشاره کرد و گفت: پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده که نسبت به تورم پایینتر است، عدم رضایت مندی این قشر بزرگ جامعه را در پی خواهد داشت و لازم است مسئولان مربوطه به جد در فکر کنترل و مهار تورم باشند.
امام جمعه سرفاریاب با بیان اینکه ماه رجب ماه بندگی خداوند و طلب استغفار است، گفت: وقتی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) و ائمه معصوم (ع) همواره از درگاه خداوند طلب استغفار میکردند وحتما باید از فرصت ماه مبارک رجب برای استغفار و پاک کردن بخشی از آثار گناهان استفاده کنیم.
خطبههای نماز جمعه پاتاوه؛
امام جمعه پاتاوه حماسه نهم دی را نماد بلوغ سیاسی و ایستادگی منطقی مردم در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
حجتالاسلام سید رحمتالله سیادت، با اشاره به اهمیت حماسه نهم دی، گفت: بصیرت ملی و جهاد تبیین، دو ارمغان بزرگ این حماسه عظیم است و نهم دیماه را باید نماد بلوغ سیاسی و ایستایی معقولانه مردم برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
حجتالاسلام سیادت افزود: بلوغ سیاسی به معنای پایداری منطقی برای آرمانهای انقلاب و دغدغهمندی نسبت به تحقق اهداف بلند نظام اسلامی است.
وی به تشریح مفهوم بصیرت در فرهنگ اسلام ناب و گفتمان انقلاب اسلامی پرداخت و اضافه کرد: بصیرت یعنی قدرت تشخیص حق از باطل و اقدام آگاهانه و بهموقع به نفع جبهه حق است.
حجتالاسلام سیادت ضمن تبریک دهم رجب، سالروز ولادت حضرت امام محمدتقی (ع)، به بیان نکات اعتقادی پرداخت و گفت: ولادت امام جواد (ع)، یادآور راز تزکیه و رساندن انسان به کمال است؛ ولایت آن حضرت موهبتی عظیم برای تحقق هدف خلقت است.
خطبههای نماز جمعه لیکک ؛
امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به اینکه، آنچه این روزها برای مردم درد و مصیبت است، گرانی و افزایش قیمتهاست و این گرانیها ناشی از تصمیمهای پراکنده و ناهماهنگ است گفت: حقیقت این است که قدرت خرید بسیاری از مردم پایین آمده و مردم شرایط سختی را تحمل میکنند، معیشت مردم دچار مشکل است و آنان گرانی را هر روز لمس میکنند.
حجت الاسلام صلواتی با بیان اینکه، مسئولان باید شأن و کرامت مردم را حفظ کنند افزود: ضعفهای مدیریتی و ساختاری وجود دارد، دستگاهها هماهنگ نیستند، تصمیمات نادرست اقتصادی و ضعف نظارت بر بازار مشهود است.
وی با اشاره به اینکه، باید مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد توجه باشد اضافه کرد: نباید اسراف کنیم، نباید در بازار بیانصافی کنیم و از ظرفیت نیروهای جوان، تحصیلکرده، خلاق، متعهد و متخصص استفاده شود.