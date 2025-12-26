پخش زنده
رویداد رسانهای «ایلام ایران – ایوان ایلام» در قالب طرح ملی «ایرانجان»، از دوم تا پنجم دیماه با هدف معرفی ظرفیتها و انعکاس مطالبات مردم شهرستان ایوان، با حضور فعال رسانه ملی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ این رویداد رسانهای که امروز سومین روز اجرای خود را پشت سر میگذارد، با تمرکز بر توانمندیها و مسائل اولویتدار شهرستان ایوان در حوزههای اقتصادی، صنعتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
گروههای مختلف صداوسیما، شامل بخشهای خبر، تولید برنامه و گزارشهای میدانی، با حضور در شهرستان ایوان، ابعاد مختلف این رویداد را پوشش داده و ظرفیتها و چالشهای منطقه را در قاب رسانهای منعکس میکنند.
تولید گزارشهای ویژه، گفتگوهای خبری و برپایی میزگردهای تخصصی با حضور مسئولان و کارشناسان، از جمله بخشهای مهم این رویداد بوده که تاکنون اجرا شده و زمینه طرح شفاف مطالبات مردمی و پاسخگویی مدیران را فراهم کرده است.