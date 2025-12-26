به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این رقابت‌ها در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود و شطرنج بازان روسیه به علت بحران اوکراین با پرچم فدراسیون بین المللی - فیده - در این دوره شرکت کردند.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

دور اول:

استاد بزرگ بردیا دانشور ۰ - ۱ استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه

استاد بزرگ پرهام مقصودلو ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ محی الدین مادامینوف از ازبکستان

استاد بزرگ مهدی غلامی ۰ - ۱ استاد بزرگ تیمور رجب اف از جمهوری آذربایجان

استاد بزرگ سینا موحد ۱ - ۰ استاد بزرگ ماکسیم ماتلاکوف از روسیه

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۱ - ۰ استاد بین المللی دانیال ساپنوف از قزاقستان

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰.۵ - ۰.۵ استاد فیده لوکاس کانیا از برزیل



در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ وولودار مورزین از روسیه، استاد بزرگ آلکساندر گریشچوک از روسیه و استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه اول تا سوم شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۷۳ جای گرفت.

در شطرنج رپید مردان قهرمانی جهان ویسواناتان آناند هندی با ۱۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. مگنوس کارلسن نروژی با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. آلکسی شیروف از اسپانیا، گری کاسپاروف از روسیه، لوان آرونیان از ارمنستان، گاتا کامسکی از آمریکا، سرگئی کاریاکین از روسیه، واسیلی ایوانچوک از اوکراین، شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان، نادربک عبدالستاروف از ازبکستان و دانیل دوبوف از روسیه هر کدام یک بار قهرمان رپید جهان شده‌اند.



زنان: (۱۴۱ شرکت کننده) (ایران شرکت کننده ندارد.)



در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ هامپی کونرو از هند، استاد بزرگ جو ون جون از چین و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه اول تا سوم شدند.

در تاریخ رقابت‌های رپید قهرمانی جهان در بخش بانوان، جو ون جون از چین با ۲ قهرمانی رکورد دار است.