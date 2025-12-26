امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

صادرات صنایع دستی با تولید بدون کارخانه

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۵- ۱۷:۱۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
سه شنبه نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
حضور موفق بخش خصوصی در صنعت فضایی
۱۴۰۴-۱۰-۰۳
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
ظرفیت پهلوگرفته در اقتصاد دریامحور
ظرفیت پهلوگرفته در اقتصاد دریامحور
۱۴۰۴-۱۰-۰۲
خبرهای مرتبط

تولید بدون کارخانه؛ فرصت نوین صنایع غذایی برای توسعه صادرات

تولید بدون کارخانه؛ مدلی نوین برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور

تولید دوچرخه برقی ایرانی بدون کارخانه؛ الگویی برای تحقق بهره‌وری در برنامه هفتم

برچسب ها: صادرات صنایع دستی ، رونق تولید ، تولید صنایع دستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 