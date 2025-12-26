پخش زنده
امروز: -
صبح امروز همایش دوچرخهسواری «حرم تا حرم» با حضور گسترده ورزشکاران و علاقهمندان به ورزش همگانی از گلزار شهدا زنگی آباد تا گلزار شهدای کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز همایش دوچرخهسواری «حرم تا حرم» با حضور گسترده ورزشکاران و علاقهمندان به ورزش همگانی از گلزار شهدا زنگی آباد تا گلزار شهدای کرمان برگزار شد.
این همایش ورزشی–فرهنگی با هدف ترویج ورزش همگانی و گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج یونس زنگیآبادی و دیگر شهدای گرانقدر، از گلزار شهدای زنگیآباد آغاز شد.
شرکتکنندگان مسیر تعیینشده را با دوچرخه طی کردند و در پایان، با حضور در گلزار شهدای کرمان، با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
برگزارکنندگان این برنامه، توسعه نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف اصلی این همایش عنوان کردند.