صبح امروز همایش دوچرخه‌سواری «حرم تا حرم» با حضور گسترده ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش همگانی از گلزار شهدا زنگی آباد تا گلزار شهدای کرمان برگزار شد.

این همایش ورزشی–فرهنگی با هدف ترویج ورزش همگانی و گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج یونس زنگی‌آبادی و دیگر شهدای گرانقدر، از گلزار شهدای زنگی‌آباد آغاز شد.

شرکت‌کنندگان مسیر تعیین‌شده را با دوچرخه طی کردند و در پایان، با حضور در گلزار شهدای کرمان، با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

برگزارکنندگان این برنامه، توسعه نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از اهداف اصلی این همایش عنوان کردند.