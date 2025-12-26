به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این همایش با حضور احمد کمالی فرماندار شهرستان رابر، مدیرکل امور بانوان استانداری، موسی‌پور مشاور استاندار، باقری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، حجت‌الاسلام رفیعی نماینده ولی‌فقیه در سازمان، کریم‌قاسمی معاون سازمان، خانم تاج‌الدینی مدیر جهاد کشاورزی رابر، جمعی از مسئولان شهرستان و ۷۰ نفر از بانوان زنبوردار کارآفرین شهرستان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این همایش، حمایت از بانوان کارآفرین، تبادل تجربیات، توانمندسازی زنبورداران و بررسی راهکار‌های توسعه پایدار صنعت زنبورداری در منطقه عنوان شد.