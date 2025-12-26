به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه که صبح امروز در بلوار طبرسی شمالی رخ داد، یک دستگاه خودروی سمند با رانندگی یک نوجوان ۱۵ ساله به دلیل ناتوانی راننده در کنترل خودرو از مسیر خارج و پس از برخورد با یک درخت، واژگون شد.

آتشپاد دوم حسن نجمی گفت: هر دو سرنشین این خودرو نوجوانانی ۱۵ ساله بوده‌اند که راننده بر اثر شدت ضربه مصدوم و پس از عملیات امداد، به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

وی افزود: سرنشین دیگر این خودرو که او نیز ۱۵ سال سن دارد، در این حادثه آسیب جدی ندید.

نجمی در پایان با هشدار به خانواده‌ها تأکید کرد: واگذاری خودرو به نوجوانان بدون گواهینامه رانندگی، خطری جبران‌ناپذیر برای جان آنان و دیگر شهروندان است. نظارت و مسئولیت‌پذیری والدین، کلیدی‌ترین عامل در پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی به شمار می‌رود.