پخش زنده
امروز: -
رانندگی یک نوجوان ۱۵ ساله در مشهد،باعث مصدوم شدن وی شد.
آتشپاد دوم حسن نجمی گفت: هر دو سرنشین این خودرو نوجوانانی ۱۵ ساله بودهاند که راننده بر اثر شدت ضربه مصدوم و پس از عملیات امداد، به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
وی افزود: سرنشین دیگر این خودرو که او نیز ۱۵ سال سن دارد، در این حادثه آسیب جدی ندید.
نجمی در پایان با هشدار به خانوادهها تأکید کرد: واگذاری خودرو به نوجوانان بدون گواهینامه رانندگی، خطری جبرانناپذیر برای جان آنان و دیگر شهروندان است. نظارت و مسئولیتپذیری والدین، کلیدیترین عامل در پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی به شمار میرود.