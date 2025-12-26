یازدهمین کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند (ICSPIS 2025) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند (ICSPIS 2025) به میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران و با حضور جمعی از محققان، پژوهشگران، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان علمی، در سالن اجتماعات زنده‌یاد مهندس صمیمی برگزار شد.

این کنفرانس با تمرکز بر آخرین نوآوری‌ها و چالش‌های حوزه‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، یادگیری عمیق و کاربردهای پیشرفته پردازش سیگنال، بستری برای تبادل دانش و هم‌اندیشی میان متخصصان داخلی و بین‌المللی فراهم کرد.

دکتر جواد رضاییان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران، با اشاره به رویکرد بین‌المللی این رویداد گفت: با وجود محدودیت‌های ارتباطی، این دوره با بهره‌گیری از بستر برخط، میزبان سخنرانی‌های کلیدی تأثیرگذاری بود که از جمله آن می‌توان به حضور دکتر سعید حسینی از عمان و دکتر عبدالرضا ابهری از کانادا اشاره کرد.

وی افزود: این سخنرانی‌ها به‌صورت زنده و برخط ارائه شد و بر مسیرهای آینده پژوهش‌های علمی و ضرورت اخلاق‌محوری در توسعه سیستم‌های هوشمند تمرکز داشت.

رضاییان برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارائه مقالات علمی و نشست‌های تخصصی برخط را از دیگر برنامه‌های این کنفرانس عنوان کرد و ادامه داد: در مجموع ۲۳۹ مقاله از پژوهشگران ارسال شد که ۱۲۵ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت؛ بیش از ۹۰ درصد مقالات به زبان انگلیسی و حدود ۷ درصد به زبان فارسی ارائه شده است.

به گفته وی، مقالات پذیرفته‌شده از پژوهشگران ۱۲ کشور شامل اسپانیا، ایتالیا، ایسلند، مکزیک، استرالیا، چین، دانمارک، ترکیه، انگلستان، الجزایر، جمهوری آذربایجان و هند بوده است که نشان‌دهنده جایگاه بین‌المللی این رویداد علمی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران ابراز امیدواری کرد: تبادلات علمی صورت‌گرفته در این کنفرانس، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌ها و همکاری‌های مشترک پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی شود.

یادآور می‌شود، این کنفرانس با حمایت و مشارکت بانک صادرات ایران، شرکت مخابرات منطقه مازندران، دانشگاه مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه صنعتی شاهرود و به همت و میزبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد.