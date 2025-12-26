روسیه درباره تشدید درگیری‌ها در استان‌های حضرموت و المهره در جنوب یمن ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست با خویشتنداری، مسیر گفت‌و‌گو را برای دستیابی به راه‌حل‌های توافقی انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موضع روز پنج‌شنبه در اظهاراتی از سوی «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام شد. وی عنوان داشت که مسکو با نگرانی، تحولات میدانی و درگیری میان گروه‌های مختلف یمن، از جمله یگان‌های وابسته به شورای انتقالی جنوب را دنبال می‌کند.

به نقل از روسیا الیوم، زاخارووا بر «ضرورت خودداری طرف‌ها از اقدامات تنش‌زا و یافتن راه‌حل‌های مشترک از طریق گفت‌وگوی سازنده» تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین از موضع اخیر ریاض درخصوص یمن استقبال کرد.

وزارت خارجه عربستان پیشتر بر افزایش تلاش‌های مشترک عربستان-امارات برای کاهش تنش در جنوب یمن تأکید کرد.

زاخارووا همچنین حمایت خود را از اعزام «تیم نظامی مشترک به شهر عدن» به‌منظور کمک به طرف‌های یمنی برای مهار پیامد‌های درگیری‌ها ابراز کرد.

بیانیه وزارت خارجه روسیه خواستار تقویت نقش «هانس گروندبرگ»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای تحقق ثبات پایدار در جنوب یمن شد و انجام یک گفت‌وگوی جامع یمنی را زمینه‌ساز دستیابی به راه‌حل سیاسی فراگیر دانست.

زاخارووا در پایان با تاکید بر آمادگی روسیه برای همکاری سازنده با دولت یمن در عدن و همچنین با تمامی گروه‌های سیاسی فعال این کشور و همچنین شرکای منطقه‌ای به‌ویژه عربستان و امارات، هدف این تلاش‌ها را پایان بحران و بازگشت ثبات عنوان کرد.