تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی برابر آریو اسلامشهر، قهرمان نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور شد.

نساجی با عبور از آریو، نیم‌فصل را با قهرمانی به پایان رساند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چارچوب هفته هفدهم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور، تیم نساجی مازندران در ورزشگاه اسلامشهر به مصاف آریو اسلامشهر رفت و با پیروزی یک بر صفر، قهرمانی نیم‌فصل اول این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

تک گل این دیدار را مرتضی خراسانی برای نساجی مازندران به ثمر رساند تا شاگردان فراز کمالوند با این پیروزی ارزشمند، ۳۸ امتیازی شوند و با اقتدار در صدر جدول رده‌بندی قرار گیرند.

نساجی با این برد، علاوه بر تثبیت صدرنشینی، اختلاف خود را با تیم دوم جدول، صنعت نفت آبادان، به ۱۰ امتیاز افزایش داد و نیم‌فصل نخست لیگ یک فوتبال باشگاه‌های کشور را با عنوان قهرمانی به پایان رساند.