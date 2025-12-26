پخش زنده
اداره کل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال بارش، وزش باد و آبگرفتگی در استان از بامداد شنبه تا سهشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، اداره کل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۹ اعلام کرد: از بامداد روز شنبه تا روز سهشنبه، با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، ناپایداریهای جوی به شکل افزایش ابر، بارش باران، وزش باد نسبتاً شدید و تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در نیمه جنوبی استان رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
بر اساس این گزارش، بیشینه بارشها از یکشنبه شب تا صبح سهشنبه در مناطق جنوبغربی، مرکزی و برخی مناطق جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد که میتواند منجر به جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها در برخی مناطق شود.
این اداره کل همچنین نسبت به کاهش دما و بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی هشدار داد و اعلام کرد: یخزدگی و لغزندگی سطح جادهها، مهگرفتگی و کاهش دید افقی در این مناطق محتمل است.
اداره کل هواشناسی استان کرمان از شهروندان و دستگاههای اجرایی خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در ترددهای جادهای بهویژه در مناطق کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند.