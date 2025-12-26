به مناسبت پرتاب ۳ ماهواره ایرانی پایا یا طلوع ۳، کوثر ۲ و ظفر ۲ به فضا، فیلم‌های «بزن بریم ماه»، «منطقه پرواز ممنوع» و «کاپری کورن» به شبکه نمایش می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش ۶ و ۷ دی، باکس‌های ساعت ۱۷، ۱۹ و یک بامداد خود را به فیلم‌های «بزن بریم ماه»، «منطقه پرواز ممنوع» و «کاپری کورن» اختصاص داد.

«بزن بریم ماه» محصول ۲۰۲۴ آمریکا به کارگردانی گرگ برلانتی و نویسندگی رز گیلروی بر اساس داستانی از کینان فلین و بیل کرستین ساخته شده است.

این فیلم با بازی اسکارلت جوهانسون در نقش کلی جونز، یک بازاریابی، و چنینگ تیتوم در نقش کول دیویس، مدیر پرتاب ناسا، به روایت مأموریت آپولو ۱۱ می‌پردازد.

«منطقه پرواز ممنوع» به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر و تهیه‌کنندگی حامد با مروت‌نژاد، داستان سه نوجوان را روایت می‌کند که در حین آماده شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ در حوالی محل زندگیشان، وارد مسائل و درگیری‌های مختلف و مهیجی می‌شوند. این سه نوجوان در حین آمادگی برای مسابقه با افرادی مواجه می‌شوند که از سایت موشکی برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می‌کردند.

فیلم سینمایی «کاپری کورن» به کارگردانی پیتر هایمز هم محصول سال ۱۹۷۸ است.

در خلاصه این فیلم امده است: ناسا به دروغ گروهی از فضانوردان را به مریخ می‌فرستد و در نهایت قصد دارد با کشتن این فضانوردان چنین وانمود کند که آنها حین بازگشت به زمین کشته شده‌اند.

الیوت گولد، جیمز برولین، برندا واکارو، سم واترستون، او. جی. سیمپسون، هال هالبروک، دیوید هادلستون و دیوید دویل در این فیلم مقابل دوربین بیل باتلر بازی کردند. جری گلدسمیت موسیقی متن این فیلم را ساخته و جیمز میچل این اثر را تدوین کرده است.