تقدیر امام جمعه ایوان از نقش رسانه استانی در روایت ظرفیتها
امام جمعه ایوان، در امتداد رویداد رسانهای «ایلام، ایوان»، از تلاشهای شبکه استانی ایلام در بازنمایی ظرفیتها، توانمندیها و مطالبات مردم این شهرستان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ نماز جمعه، قرارگاه آگاهی و همبستگی اجتماعی، بار دیگر به تریبونی برای پیوند دین و رسانه تبدیل شد؛ حجتالاسلام «حسینی مجد» امام جمعه شهرستان ایوان در خطبههای نماز جمعه این هفته با قدردانی از ابتکار عمل رسانه ملی در تولید و پخش برنامهی «ایران جان ایوان ایلام»، این اقدام را گامی ارزشمند در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان دانست.
وی با اشاره به نقش رسانه در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی، اظهار داشت: برنامه ایران جان ایوان ایلام توانست جلوههای زیبای فرهنگ بومی، تلاشهای مردمی و دستاوردهای شهرستان را به تصویر بکشد و زمینهی همبستگی و امید را در میان جوانان و خانوادهها تقویت کند.