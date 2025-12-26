به گزارش خبرگزای صداوسیما، با آغاز فصل سرما و ایجاد پدیده وارونگی دما، هر سال شاهد خاکستری شدن آسمان تهران و سایر کلان‌شهرهای ایران هستیم. آسمانی که در پرده‌ای از دود و آلودگی قرار می‌گیرد و نفس را برای مردم تنگ می کند. این شرایط علاوه بر اینکه سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد؛ از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا کاهش بهره‌وری مراکز اداری و صنعتی که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

در این زمینه، گرچه سوخت مازوت همواره به عنوان عامل اصلی آلودگی مطرح می‌شود، اما بررسی‌های علمی و داده‌های عملی نشان می‌دهد که عامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها، مصرف بالای خودروهای فرسوده و خودروهای داخلی با راندمان پایین است، کاهش استفاده از خودروهای شخصی می تواند به عنوان عامل مهمی در کاهش آلودگی هوا نقش ایفا کند.

کارشناسان محیط زیست معتقند سهم قابل توجهی از آلاینده‌های هوا مربوط به خودرو‌های تک سرنشین است که با تغییر سبک زندگی و عادت، می‌توان علاوه بر مصرف سوخت، آلودگی هوا را هم کاهش داد. نتایج مطالعات کارشناسان محیط زیست نشان می دهد، توسعه حمل‌ونقل عمومی با کیفیت و افزایش هزینه سفر با خودروی شخصی می‌تواند در مهار دو معضل مهم آلودگی هوا و ترافیک نقش مهمی داشته باشد. توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش هزینه سفر با خودروی شخصی راه‌حل قطعی مهار ترافیک در کلان‌شهرها و مهار بخشی قابل‌توجهی از آلودگی هوا در کلان‌شهری همانند تهران است.



محسن قره گوزلی گزارش می دهد: