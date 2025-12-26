به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موسوی مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز با اشاره به سفر عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی به اهواز و بازدید میدانی از محله‌های هدف بازآفرینی شهری اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه مشترک و آغاز عملیات اجرایی، امروز ۵ دی‌ماه وارد بخش عملیاتی یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی بازآفرینی شهری کشور شدیم؛ طرحی که به صورت مستقیم با سلامت عمومی، محیط زیست و کرامت شهروندان ارتباط دارد.

وی با تاکید بر رویکرد زیرساخت‌محور در بازآفرینی شهری افزود: بازآفرینی واقعی زمانی محقق می‌شود که در کنار اقدامات روبنایی، پروژه‌های زیرساختی و ماندگار نظیر شبکه فاضلاب در اولویت اجرا قرار گیرند. امروز اهواز به عنوان نخستین طرح آزمایشی ملی، آغازگر این رویکرد صحیح و اصولی در سطح کشور شده است.

موسوی با قدردانی از حمایت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح حاصل یک اراده ملی و همکاری واقعی میان دستگاه‌های اجرایی است. حمایت و نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی و حضور میدانی معاون وزیر در اهواز، پشتوانه مهمی برای تداوم و تسریع اجرای این پروژه است.

وی بیان کرد: با آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در محدوده محله‌های گلدشت تا ملاشیه، اهواز وارد فصل جدیدی از عدالت زیرساختی، ارتقای کیفیت زندگی و بازآفرینی پایدار شهری شده است.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز گفت: با تکمیل این طرح در ۲۵ کیلومتر، دیگر اقدامات بازآفرینی شهری از جمله آسفالت انجام می‌شود.