طاغوت عصر حاضر که در قالب یهود، صهیونیسم جهانی، آمریکا، اسرائیل، انگلیس و مزدوران و پیروان آنها تجلی یافته، خطرناکترین و ستمگرترین طاغوت در تمام تاریخ بشر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن به مناسبت اولین جمعه ماه رجب گفت: صمیمانهترین تبریکها و تهنیتها را به ملت عزیزمان به مناسبت جمعه رجب، که از بزرگترین مناسبتهای مبارک بهشمار میرود، تقدیم میکنم. ملت ما جمعه رجب را بهعنوان نمادی از قدردانی نسبت به نعمت هدایت به اسلام گرامی میدارد؛ نعمتی که بیتردید بزرگترین نعمت الهی است.
رهبر انصارالله یمن در سخنرانی خود تصریح کرد: در زمینه موضع گیری و جهت گیریها، وابستگی به دستورات گمراه کنندگان و طاغوت، خطر بسیار بزرگی برای انسان است. قرآن کریم پرده از دروغ ادعای گروههایی برداشت که خود را منتسب به اسلام و ایمان میدانستند، اما در عمل دچار انحراف از این پیوند عمیق بودند. جریان نفاق همچنان دارای وابستگی به بیگانگان و وفادار به آنهاست. جهاد در راه خدا بر اساس مفهوم قرآنی، شاخص برجستهای است که اصالت، صداقت و استواری در وابستگی و هویت ایمانی را آشکار میکند. جهاد، به شکل تحریف شده و ظاهرسازی نیست که در خدمت دشمنان اسلام و مسلمانان به کار گرفته میشود. جهاد به معنای بذل تلاش در همه عرصهها برای برپایی دین خدا، تثبیت حق و مقابله با طاغوتی است که در پی به بردگی کشاندن انسانهاست. جهاد ابزاری برای حفاظت از امت و مستضعفان در برابر نیروهای شر و جنایت است. ما به اهمیت جهاد در راه خدا به عنوان معیاری برای وابستگی ایمانی صادقانه آگاه هستیم و ضرورت نهادینه سازی آن با مفهوم صحیحش را درک میکنیم. طاغوت عصر حاضر که در قالب یهود، صهیونیسم جهانی، آمریکا، اسرائیل، انگلیس و مزدوران و پیروان آنها تجلی یافته، خطرناکترین و ستمگرترین طاغوت در تمام تاریخ بشر است.
مقابله در زمینه فکری و فرهنگی و در زمینه هویت، از مهمترین میدانها و عرصه های رویارویی با دشمنان است.
سید عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن گفت : جمعه رجب برای ملت ما الهام بخش است و به ما کمک میکند در برابر همه تلاشهایی که هویت ایمانی و وابستگی اسلامی ملت ما را هدف قرار میدهد، ایستادگی کنیم. مقابله در زمینه فکری و فرهنگی و در زمینه هویت، از مهمترین میدانها و عرصه های رویارویی با دشمنان است. ورود به اسلام و گرایش ویژه به آن، از بزرگترین و مهمترین تحولات تاریخی و سرنوشت ساز ملت یمن به شمار میرود. یمنیها الگوها و نقاط عطف تاریخی ماندگار و برجستهای دارند که امتداد این عصر به شمار میآید. ما که در این عصر و این مرحله زندگی میکنیم، مسئولیت داریم این وابستگی را در تربیت بر پایه این اصول ایمانی نهادینه کنیم. مسئولیت ما این است که این الگو را زنده نگه داریم و با همه تلاشها برای منحرف کردن این ملت و نسل های آن از مسیر بزرگ و وابستگی ایمانی مقابله کنیم.
تلاش جریان نفاق برای تبدیل امت اسلامی به یک امت مطیع استکبار
رهبر انصارالله یمن افزود : متأسفانه تلاش پیگیرانه ای از سوی جریان نفاق در امت اسلامی برای مسخ امت اسلامی وجود دارد. جریان نفاق در امت میکوشد امت را به امتی رام شده برای دشمنانش، مطیع طاغوت و استکبار تبدیل کند. جریان نفاق حالتی از وابستگی توخالی است که در واقعیت و مواضع، هیچ نوع صداقتی ندارد. رهایی از بندگی طاغوت و پیوند کامل با خط مشی الهی، از برجسته ترین نشانههای وابستگی ایمانی است. یک جنگ بسیار هولناک، نرم، شیطانی، فسادانگیز و گمراه کننده در جریان است که تلاش دارد انسان مسلمان را به مسیری مخالف با وابستگی ایمانی آن سوق دهد.
توطئه صهیونیسم جهانی علیه قرآن به عنوان آخرین پناهگاه امت اسلامی
رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: طاغوت عصر حاضر همه انواع ظلم، فساد، جنایت و خروج از فطرت و ارزشهای انسانی و الهی را با هم جمع کرده است. طاغوت عصر ما امکانات بزرگی در اختیار دارد که دیگران در تاریخ هرگز نداشتهاند و وسائل و توانمندیهایی را به کار میگیرد که در تاریخ بشر سابقه نداشته است. طاغوت عصر ما به دنبال نشر رذائل و فساد و تبدیل آن به حالت غالب در جوامع انسانی است و به طور سازمان یافته در پی نابودی ارزشها و اخلاقیات در جوامع است. توانایی آن در گمراه کردن و فساد بی سابقه است و خطر واقعی برای همه جوامع انسانی محسوب میشود. وابستگی ایمانی اصیل میتواند جوامع را از طاغوت مستکبر و ظالم محافظت کند. ما موظفیم به عنوان امت اسلامی، با وابستگی ایمانی خود، شرایط نادرست و انحرافات را اصلاح کنیم. باید سعی کنیم جهت گیری ایمانی ما پاک و خالص باشد تا رشد فرهنگی و فکری حاصل شود و از هدایت الهی بهرهمند شویم. در بین امت ما شکافهایی در زمینه فهم قرآن، پایبندی ایمانی و درک مفاهیم ایمانی وجود دارد که دشمنان از آن آگاه هستند و تلاش میکنند این ضعفها را به نفع خود به کار بگیرند. دشمنان نگران هستند وقتی میبینند امت در عمل، نمونههای موفق دارد و تلاش میکنند با هدف قرار دادن هویت ایمانی، امت را کنترل کنند. جدا کردن امت از هویت ایمانی باعث میشود دشمنان بتوانند بر آن سلطه بیابند و آن را به ابزاری در دست خود تبدیل کنند. از دست دادن آزادی و کرامت انسانی، به معنای از دست دادن همه چیز است. بسیاری از رهبران و نظامها به آمریکا و اسرائیل وابسته هستند و دشمنان از طریق سازمانها و جذب جوانان و زنان، جوامع را تحت نفوذ خود قرار میدهند. دشمنان با پوششهای فریبنده و جذاب، برخی افراد فاقد مقاومت فرهنگی و فکری را فریب میدهند و میکوشند امت را از قرآن جدا کنند.
بدرالدین افزود: یهود و صهیونیسم جهانی علیه قرآن عمل میکنند، زیرا قرآن آخرین پناهگاه محافظت از جوامع انسانی است و دشمنان میدانند قرآن پیوند مردم با خدا را حفظ میکند. قرآن برای گروههای طاغوتی تهدید بزرگی است زیرا حقیقت آنها را فاش و اهداف اصلی دشمنان را آشکار میکند؛ بنابراین دشمنان از قرآن ناراضی هستند و تلاش میکنند امت را از آن جدا کنند. شروع جدایی امت از قرآن با ضربه زدن به تقدس آن در وجدان مسلمانان و اقدامات جنایتکارانه علیه مصحف شریف رخ میدهد و دشمنان واکنش مسلمانان به هرگونه جسارت یا تعدی به قرآن و مقدسات را ارزیابی میکنند. بسیاری از حکومتها و رهبران حتی سادهترین اقدامات برای حمایت از قرآن را انجام نمیدهند اما برای مسائل فرعی و کماهمیت اقدامات شدید اتخاذ میکنند. دشمنان تلاش دارند جدایی ذهنی و روانی بین مسلمانان و قرآن ایجاد کنند و از مسیر آموزش، فرهنگ و رسانه، نگاه امت را به خود معطوف کنند.
سعودیها مطابق خواست صهیونیستها برنامه آموزشی را تغییر دادند
رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: نظام سعودی و برخی نظامهای دیگر روش آموزشی خود را با صهیونیسم مرتبط کردهاند. فرهنگ و محتوای آموزشی در عربستان و برخی نظامها اکنون تحت کنترل معیارهای غربی قرار گرفته است. در برخی از این نظامها، معیار صهیونیستی، آمریکایی، غربی و اسرائیلی بالاتر از قرآن است. این وضعیت آسیب عظیم و ضربه مهلک به ایمان مردم وارد میکند. دشمنان آیات قرآن را از کتب درسی حذف و معانی را تحریف میکنند و مفاهیم اساسی اسلام و ایمان را نادیده میگیرند. دشمنان با وضوح کامل در منطقه عمل میکنند و درباره اهدافشان از جمله تغییر خاورمیانه آشکارا سخن میگویند. مفهوم اسرائیل بزرگ برای تحمیل سلطه بر مردم منطقه و تسلیم آنها در برابر بدترین و شرورترین دشمن است. دشمنان تلاش میکنند قتل و یکه تازی را به یک واقعیت پذیرفته شده تبدیل کنند و برخی از افراد و جریانهای نفاق در امت، ابزار آنها هستند.
انتقاد رهبر انصارالله از مصر برای خرید گاز مسرقه فلسطین از صهیونیستها
سید عبدالملک بدرالدین تصریح کرد: دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا و حمایت غرب، روزانه جنایات خود را در فلسطین، لبنان و سوریه ادامه میدهد. قتل مستمر فلسطینیها، ربایشها آنان و هتک حرمت مسجد الاقصی ادامه دارد. شکنجه اسیران فلسطینی به صورت دردناک و غم انگیز ادامه دارد و اقدامات بن گویر نمادی از جنایت و ظلم است. جنایات اسرائیل در کرانه باختری شامل تجاوز به ناموس، تخریب منازل و دزدی و غارت، ادامه دارد. فرایند اخراج و خالی کردن مناطق فلسطین از جمعیت مستمر است، همانطور که در غزه ادامه دارد. تمام ثروتهای فلسطین غارت شده و برخی کشورهای عربی به مشتریانی تبدیل شدهاند که از دشمن اسرائیلی آنچه را که غارت کرده است، میخرند.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: خرید گاز مسروقه فلسطین از طرف مصر یکی از بزرگترین گناهان اخلاقی و دینی و اشتباهات بزرگ نسبت به امنیت ملی مصر محسوب میشود. دشمن اسرائیلی به دنبال تصاحب منابع حتی آب است، همانطور که با اردن انجام میدهد، آب اردن را تصاحب کرد و اکنون کنترل فروش آن به مردم اردن را در دست دارد. تأسف آور است که برخی از نظامها پذیرفتهاند که دشمن اسرائیلی در همه امور مسلط و حاکم باشد و با آن در همه چیز ارتباط داشته باشند. نظام سعودی در زمینه کابلها و ارتباطات با دشمن اسرائیلی مرتبط است. دشمن اسرائیلی به تعهدات خود در توافق آتش بس غزه حتی در زمینه کمکهای انسانی شامل غذا و دارو، پایبند نیست. دشمن همچنان بر مردم غزه فشار میآورد و آنها را در وضعیت گرسنگی نگه میدارد. ملت فلسطین از ورود کانکسها و چادرها محروم هستند. گذرگاهها به طور دائم بسته است و بیماران و زخمیها اجازه خروج برای درمان ندارند. تلاش میشود اوضاع غزه نزد مردم منطقه پذیرفته شده باشد و نظامها در منطقه، ارتباط با دشمن اسرائیلی را بپذیرند. همزمان با جنایت اسرائیل، برخی نظامها میلیاردها دلار به دشمن اسرائیلی از طریق پرداخت به آمریکا کمک میکنند.
منافقان، راهحل را در اطاعت کامل از آمریکا و اسرائیل میبینند
سید عبدالملک بدرالدین گفت: جریانهای منافق طرفدار دشمن و برخی افراد ساده لوح تصور میکنند راه حل در اطاعت کامل از آمریکا و اسرائیل است. آمریکا یک سوم تولید نفت ونزوئلا را به طور مداوم غارت میکند و به دنبال تصاحب بزرگترین ذخایر نفتی این کشور است. آمریکاییها از موضوع مبارزه با مواد مخدر در ونزوئلا به عنوان بهانه برای کنترل این کشور استفاده میکنند. آمریکا به صورت آشکار با راهزنی دریایی، زورگویی، جاسوسی و غارت، در پی تسلط بر ثروت نفتی ونزوئلاست. ما در برابر نیروهای شیطانی، ظالم و جنایتکار قرار داریم. آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم جهانی طمعکار و مستکبر که به هیچ پیمان و تعهدی پایبند نیستند. آمریکا، اسرائیل و صهیونیسم جهانی با سلطه جویی، گردن کشی، طغیان، تکبر و ظلم رفتار میکنند.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: عوامل صهیونیسم در میان امت ما تلاش میکنند توجهها را از خود و از بسیج علیه آنها منحرف کنند و میکوشند امت را مطیع و رام خود سازند و این ظلم بزرگی در حق امت و اهانتی بزرگ به آن است. عوامل صهیونیسم تلاش میکنند همه آنچه را که انجام میدهند توجیه کنند و همواره تقصیر را متوجه آزادگان این امت میکنند. همواره میشنویم که عوامل صهیونیسم درباره سلاح حزبالله در لبنان و مجاهدان در فلسطین سخن میگویند، همان سلاحی که در برابر دشمن از مردم حفاظت میکند. به طور کلی شاهد طرح موضوع خلع سلاح هستیم با این هدف که این امت را از هر آنچه بتواند با آن در برابر هرگونه تجاوز، سلطه و طغیان آمریکایی و اسرائیلی بایستد، محروم کنند اما کسانی که در برابر آمریکا و اسرائیل تسلیم هستند، میتوانند هر میزان سلاح در اختیار داشته باشند، به شرط آنکه این سلاح در خدمت آمریکا و اسرائیل و در مسیر فروپاشی امت از درون و نابودی آن به کار گرفته شود.