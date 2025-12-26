بازی تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و تراکتورسازی تبریز از هفته پانزدهم لیگ برتر با نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و تراکتورسازی تبریز در آخرین بازی نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر که در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار شد با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار به قضاوت امیر عرب‌براقی با کمک دانیال باشنده و وحید سیفی برگزار شد که حامد سیری به عنوان داور چهارم، آرمان اسعدی ناظر بازی، پیام حیدری و علیرضا ایلدروم نیز کمک داوران ویدئویی (VAR) این دیدار بودند.

ترکیب تیم فوتبال شمس آذر

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، هومن ربیع‌زاده، مهرداد آقامحمدی، حامد بحیرایی، داریوش شجاعیان، فرزین معامله‌گری، مهدی ممی‌زاده، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، تیبور هلیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و تومیسلاو اشتراکال