به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، تیم شهروند آمل قهرمان شش دوره اخیر این مسابقات، عصر جمعه در دیداری خانگی موفق شد تیم ملی حفاری ایران را با نتیجه ۷۸ بر ۴۹ شکست دهد.

این دیدار در مجموعه ورزشی شهید رمضانعلی فلاح آمل برگزار شد و شاگردان مسعود فلاح در هر چهار کوارتر مسابقه برتری محسوسی نسبت به حریف خوزستانی خود داشتند و با حفظ اختلاف امتیاز، پیروزی قاطعی را به دست آوردند.

در این مسابقه، بازیکنان ملی‌پوش تیم شهروند آمل از جمله حکیم منصوری و وحید سعادت عملکرد درخشانی داشتند و نقش مؤثری در پیروزی پرامتیاز نماینده مازندران ایفا کردند. این دیدار با استقبال پرشور مسئولان و علاقه‌مندان ورزش در آمل همراه بود و حدود ۷۰ دقیقه به طول انجامید.

تیم شهروند آمل که تنها نماینده مازندران و شمال کشور در دو دهه اخیر لیگ برتر بسکتبال با ویلچر محسوب می‌شود، در فصل جاری نیز با ترکیبی از بازیکنان جوان، باتجربه و بومی در این رقابت‌ها حضور یافته است. هدایت این تیم همچنان بر عهده مسعود فلاح، مربی باسابقه و نام‌آشنای بسکتبال با ویلچر کشور است.

شهروند آمل در هفته دوم رقابت‌ها، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه، در بندرعباس به مصاف تیم فولاد هرمزگان خواهد رفت.

مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان باشگاه‌های کشور امسال با حضور چهار تیم شهروند آمل، ملی حفاری ایران، فولاد هرمزگان و آسایشگاه فیاض‌بخش مشهد برگزار می‌شود.