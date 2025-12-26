پخش زنده
با حضور قائم مقام کمیته امداد، پنجمین دوره مسابقات استعدادیابی فوتبال خیابانی در خراسان رضوی آغاز شد.
قائم مقام کمیته امداد در حاشیه برگزاری این مسابقات با اشاره به رویکرد کمیته امداد در حوزه فرهنگی و توانمندسازی، اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای کمیته امداد، شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزان در حوزههای مختلف از جمله تحصیلی، ورزشی وقرآنی است.
وی افزود: در حوزه ورزشی، پنجمین دوره استعدادیابی فوتبال محلات به صورت فوتبال خیابانی ویژه محلات کمبرخوردار در حال برگزاری است.
صباغیان اظهار کرد: این مسابقات با نظارت مربیان و داوران برجسته استانی برگزار میشود و در پایان، تیمهای برتر به همراه نفرات برگزیده به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد. در مرحله کشوری نیز استعدادهای برتر زیر نظر مربیان باشگاههای مطرح کشور و مربیان ردههای ملی مورد ارزیابی قرار میگیرند و برای حضور در تیمهای باشگاهی و مسیر حرفهای فوتبال هدایت میشوند.
قائممقام کمیته امداد با تأکید بر اینکه این مسابقات ویژه محلات کمبرخوردار است، تصریح کرد: این طرح محدود به مددجویان کمیته امداد نیست و تمام نوجوانان و جوانان ساکن محلات کمبرخوردار میتوانند در آن شرکت کنند. این مسابقات با مشارکت کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان بهزیستی و جمعیت هلالاحمر برگزار میشود.