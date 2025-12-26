۷۴۵ مادر مراغه ای مشاوره تغذیه ای دریافت کردند
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با اشاره به اقدامات این مجموعه در حوزه تغذیه با شیر مادر گفت: طی امسال تعداد ۷۴۵ نفر از مادران این شهرستان تحت مشاورههای تغذیهای قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،میرموسی میری نژاد با بیان اینکه مشاوره تخصصی برای مادران شیرده جزو برنامههای مستمر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه قرار دارد گفت:بر اساس برآوردهای انجام شده ۷۵ درصد این برنامههای مشاورهای با موفقیت همراه بوده است.
وی گفت:در راستای برنامه فوق تعداد ۳۲۲ نفر از مادران شیرده تحت پیگیری مستمر قرار گرفتهاند و کلاسهای آموزشی تغذیه با شیر مادر نیز برای ۹۸ مادر باردار از ابتدای امسال تاکنون برگزار شده است که نقش تعیینکننده در بهبود تغذیه نوزادان و تقویت پیوند مادر و کودک دارد.
میری نژاد با اشاره به اینکه طبق تعریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گروه سنی کودکان یکی از حساسترین و اثرگذارترین دورههای زندگی به شمار میرود و هر اقدام در راستای ارتقای سلامت آنان در حقیقت سرمایهگذاری مستقیم برای سلامت جامعه محسوب میشود اظهار کرد: برنامههای سلامت کودکان در شهرستان مراغه در قالب هفت محور اصلی شامل مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم، مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ، مراقبتهای تکاملی، ترویج تغذیه با شیر مادر، آموزش احیای پایه کودکان، نظام مراقبت از مرگ کودکان و شناسایی و پیگیری کودکان پرخطر اجرا میشود.
وی ادامه داد: برنامههای مراقبتهای تکاملی، آموزش احیای پایه کودکان برای تیمهای بهداشتی و همچنین ثبت و تحلیل دقیق موارد مرگ کودکان در چارچوب نظام مراقبت از مرگ کودکان اجرا میشود و نتایج آن در کمیتههای تخصصی شهرستانی برای اتخاذ مداخلات موثر بررسی میشود.
میری نژاد ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی مراغه با انجام مجموعه فعالیتهای علمی و نظاممند نقش اساسی در ارتقای سلامت کودکان، حمایت از خانوادهها و تحقق سیاستهای ملی جمعیت دارد و استمرار آن نیازمند همراهی والدین، ارتقای سواد سلامت جامعه و تقویت برنامههای بینبخشی در حوزه سلامت کودک است.
وی با بیان اینکه طی امسال بیش از ۸۸ درصد کودکان زیر پنج سال شهرستان مراغه خدمات مراقبتی منظم توسط پزشک و تیم سلامت دریافت کردهاند گفت:این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مدیریت بیماریهای کودکان دارد و باعث کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال شده است.
وی افزود:برنامههای سلامت کودکان تنها به مراقبت جسمی محدود نمیشود و ارتقای سلامت روانی و تکاملی کودکان، آموزش خانوادهها و ترویج تغذیه با شیر مادر نیز از محورهای کلیدی آن است.