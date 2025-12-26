به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میرموسی میری نژاد با بیان اینکه مشاوره تخصصی برای مادران شیرده جزو برنامه‌های مستمر معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه قرار دارد گفت:بر اساس برآورد‌های انجام شده ۷۵ درصد این برنامه‌های مشاوره‌ای با موفقیت همراه بوده است.

وی گفت:در راستای برنامه فوق تعداد ۳۲۲ نفر از مادران شیرده تحت پیگیری مستمر قرار گرفته‌اند و کلاس‌های آموزشی تغذیه با شیر مادر نیز برای ۹۸ مادر باردار از ابتدای امسال تاکنون برگزار شده است که نقش تعیین‌کننده در بهبود تغذیه نوزادان و تقویت پیوند مادر و کودک دارد.

میری نژاد با اشاره به اینکه طبق تعریف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گروه سنی کودکان یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین دوره‌های زندگی به شمار می‌رود و هر اقدام در راستای ارتقای سلامت آنان در حقیقت سرمایه‌گذاری مستقیم برای سلامت جامعه محسوب می‌شود اظهار کرد: برنامه‌های سلامت کودکان در شهرستان مراغه در قالب هفت محور اصلی شامل مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم، مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال ، مراقبت‌های تکاملی، ترویج تغذیه با شیر مادر، آموزش احیای پایه کودکان، نظام مراقبت از مرگ کودکان و شناسایی و پیگیری کودکان پرخطر اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های مراقبت‌های تکاملی، آموزش احیای پایه کودکان برای تیم‌های بهداشتی و همچنین ثبت و تحلیل دقیق موارد مرگ کودکان در چارچوب نظام مراقبت از مرگ کودکان اجرا می‌شود و نتایج آن در کمیته‌های تخصصی شهرستانی برای اتخاذ مداخلات موثر بررسی می‌شود.

میری نژاد ادامه داد: دانشکده علوم پزشکی مراغه با انجام مجموعه فعالیت‌های علمی و نظام‌مند نقش اساسی در ارتقای سلامت کودکان، حمایت از خانواده‌ها و تحقق سیاست‌های ملی جمعیت دارد و استمرار آن نیازمند همراهی والدین، ارتقای سواد سلامت جامعه و تقویت برنامه‌های بین‌بخشی در حوزه سلامت کودک است.

وی با بیان اینکه طی امسال بیش از ۸۸ درصد کودکان زیر پنج سال شهرستان مراغه خدمات مراقبتی منظم توسط پزشک و تیم سلامت دریافت کرده‌اند گفت:این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مدیریت بیماری‌های کودکان دارد و باعث کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر پنج سال شده است.

وی افزود:برنامه‌های سلامت کودکان تنها به مراقبت جسمی محدود نمی‌شود و ارتقای سلامت روانی و تکاملی کودکان، آموزش خانواده‌ها و ترویج تغذیه با شیر مادر نیز از محور‌های کلیدی آن است.