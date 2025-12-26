یادواره ۲ هزار شهید منطقه ۴ شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و خانواده‌های معظم شهدا در سالن همایش‌های دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار تهران در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن را ناکام گذاشتند و این یادواره به پاس جانفشانی‌ها در منطقه‌ای است که بیشترین آسیب را در دفاع مقدس ۱۲ روزه با حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی متحمل شده‌اند.

علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه بیشترین تهاجم در جنگ ۱۲ روزه به این منطقه شده است ، افزود: با برگزاری این یادواره سعی کردیم یاد و خاطره شهدای جنگ روزه ۱۲ را زنده نگه داریم.