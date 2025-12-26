روابط عمومی شرکت گاز فارس اعلام کرد: گاز خوابگاه مدرسه شبانه‌روزی شهید بهشتی شیراز به علت شرایط ناایمن، سرد بودن دودکش‌ها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته قطع شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی شرکت گاز استان فارس در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی با عنوان «حمله شبانه شرکت گاز به خوابگاه شبانه‌روزی و قطع گاز» اعلام کرد: همه اقدامات صورت‌گرفته تنها در راستای پیشگیری از بروز حوادث جانی احتمالی، به‌ویژه برای دانش‌آموزان عزیز، انجام شده و هرگونه تعبیر دیگری از این اقدام تخصصی و ایمن‌ساز، نادرست و خلاف واقع است.

برخی کانال‌های فضای مجازی با انتشار ویدیویی از قطع کردن گاز مدرسه‌ای شبانه‌روزی در شیراز در شامگاه چهارشنبه سوم دی‌ماه خبر دادند و مدعی شدند اداره گاز با قطع گاز و جمع‌آوری کنتور مدرسه شبانه‌روزی عشایری بهشتی، باعث شد ۳۰۰ دانش‌آموز خوابگاهی در سرمای زمستان شبی سرد را سپری کنند.

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس جمعه در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار مطلب فضای مجازی با عنوان «حمله شبانه شرکت گاز به خوابگاه شبانه‌روزی و قطع گاز»، جزئیات این رویداد را تشریح و اقدام انجام‌شده را ضرورتی ایمنی خواند.

بر اساس این اطلاعیه، شب گذشته یکی از ساکنان مجتمع رفاهی وابسته به اداره آموزش و پرورش عشایری با مرکز امداد شرکت گاز استان فارس تماس گرفت و گزارشی مبنی بر شرایط ناایمن، سرد بودن دودکش‌ها و احتمال انتشار گاز مونوکسیدکربن در فضای بسته ارائه داد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بلافاصله نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند و پس از بررسی‌های فنی، ناایمن بودن وسایل گازسوز و وجود خطر جدی برای سلامت و جان ساکنان را تایید کردند.

قطع موقت گاز بر پایه تکلیف قانونی

در بخش دیگری از اطلاعیه شرکت گاز استان فارس تاکید شده است: بر اساس وظیفه قانونی و ذاتی شرکت گاز در پیشگیری از حوادث و صیانت از جان شهروندان و مطابق ضوابط ایمنی، تجهیزات رگولاتور نصب‌شده روی علمک گاز که به‌صورت مشترک مجتمع رفاهی و خوابگاه شبانه‌روزی دانش‌آموزان دبیرستان عشایری را تغذیه می‌کرد، به‌طور موقت جمع‌آوری شد.

شرکت گاز فارس در ادامه توضیح داد: در این شرایط و به‌منظور تفکیک مصرف و رفع خطر، گاز خوابگاه دانش‌آموزی شهید بهشتی به‌صورت اضطراری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجدداً وصل شد و تنها بخش مجتمع رفاهی که منشا خطر انتشار مونوکسیدکربن تشخیص داده شد، تا زمان اصلاحات فنی لازم و تایید مراکز ذی‌صلاح، قطع باقی ماند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این شرکت همواره خود را متعهد به تامین پایدار گاز در کنار رعایت حداکثری اصول ایمنی می‌داند و از همراهی و همکاری بهره‌برداران برای رفع نواقص ایمنی و جلوگیری از حوادث ناگوار قدردانی می‌کند.