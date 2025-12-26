پخش زنده
امروز: -
یادواره شهید سیدمجتبی علمدار با حضور پرشور جوانان، نوجوانان، زنان و مردان دلداده فرهنگ ایثار و شهادت از سراسر کشور در ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیستونهمین یادواره شهید سیدمجتبی علمدار با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مداحان و هیئات مذهبی در شهر ساری برگزار شد.
در این مراسم، از تابلویی منقش به تمثال فرماندهان و رئیسجمهور شهید با محوریت شهید مداح سیدمجتبی علمدار رونمایی و از جمعی از مداحان و هیئات شهدایی استان مازندران تجلیل شد.
سخنرانی، مرثیهخوانی، برپایی موکبهای پذیرایی و ارائه خدمات پزشکی از دیگر برنامههای این یادواره بود که با استقبال گسترده شرکتکنندگان همراه شد.
موکب دارالشفا علمدار میزبان زائران یادواره شهید علمدار شد
همزمان با بیستونهمین سالگرد شهادت شهید سیدمجتبی علمدار، موکب دارالشفای علمدار با همت گروه پزشکی خادمالرضا شهرستان محمودآباد در محل برگزاری این یادواره برپا شد و به ارائه خدمات رایگان پزشکی و دارویی به میهمانان و زائران پرداخت.
در این موکب، اکیپ تخصصی پزشکی شامل خدمات روانشناسی، قلب، داخلی، دندانپزشکی و پزشکی عمومی مستقر بود و پس از معاینه بیماران، داروهای مورد نیاز بهصورت رایگان در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.
پزشکان متخصص حاضر در موکب دارالشفا از شهرهای تهران، فریدونکنار، تنکابن، ساری و دیگر شهرهای کشور در این اقدام جهادی مشارکت داشتند و با هدف خدمترسانی به مردم و ترویج فرهنگ ایثار و خدمت، خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.