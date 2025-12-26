به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ آزادگان امروز جمعه (۵ دی) با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که در مهم‌ترین بازی، نساجی با نتیجه یک بر صفر از سد آریو اسلامشهر گذشت.

شاگردان کمالوند که فصل گذشته از لیگ برتر به لیگ یک سقوط کرده بودند با برتری در بازی هفته هفدهم در صدر جدول ۳۸ امتیازی شدند و اختلاف خود را با تیم دوم جدول و البته با یک بازی بیشتر به ۱۰ امتیاز رساندند. صنعت نفت آبادان با یک بازی کمتر با ۲۸ امتیاز دوم و مس شهر بابک با ۲ بازی کمتر نسبت به نساجی با ۲۶ امتیاز سوم است.

نتایج بازی‌های امروز:

شهرداری نوشهر یک - مس سونگون صفر

فرد البرز صفر - داماش گیلان صفر

نود ارومیه یک - مس کرمان یک

آریو اسلامشهر صفر - نساجی مازندران یک

شنبه، ۶ دی:

مس رفسنجان - نفت و گاز گچساران

پارس جنوبی جم - بعثت کرمانشاه

پالایش نفت بندرعباس - سایپا

یکشنبه، ۷ دی:

صنعت نفت آبادان - نیروی زمینی

دوشنبه، ۸ دی:

هوادار - شناورسازی قشم