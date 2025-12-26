به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست فرمانداری شهرستان چرام در این بازدید گفت: ۴۲ طرح عمرانی فعال در سطح شهرستان چرام در حال اجرا است که از این تعداد ۲۸ طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.

سید علی وفایی مقدم افزود: مهمترین این طرح‌ها، ساخت پارک سیاحتی زیارتی شهدای گمنام، پارک تفریحی ورزشی و مبلمان شهری است که با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه گردیده است.

وفایی مقدم اضافه کرد: با بررسی و بازدید‌ها از طرح‌های در دست اجرا مشخص شد طرح‌های عمرانی حوبی در حوزه شهرداری در دست اجرا است که با بهره برداری این طرح‌ها زمینه خدمات رسانی به مردم بهتر می‌شود.

گفتنی است در این بازدید روند اجرای طرح‌های از جمله طرح پارک ولایت چرام، پارک بانوان، بوستان شهدای گمنام، بهسازی معابر ورودی چرام، بازارچه چرام و باغ چشمه بلقیس بررسی شد.