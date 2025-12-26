امامان جمعه شهرستان‌های استان ایلام با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، بر نقش مردم در انسجام ملی، اهمیت خدمت‌رسانی مسئولان و مشارکت رسانه‌ها در انعکاس ظرفیت‌ها و مطالبات مردم تأکید کردند.

تأکید ائمه جمعه استان بر بصیرت، وحدت و خدمت‌رسانی به مردم

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله، امام جمعه آبدانان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به فرار رسیدن سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی گفت: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش فرهنگی و آموزشی نهضت یاران مسیر توسعه علمی و فرهنگی جامعه هموارتر شده است.

حجت‌الاسلام مجد، امام جمعه ایوان، در خطبه‌های نمازجمعه این شهر از تلاش شبکه استانی برای پوشش ظرفیت‌ها و انعکاس مطالبات مردم در قالب رویداد رسانه‌ای ایلام ایران – ایوان ایلام قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: حمایت و همراهی مردم با نظام و رهبری، عامل اصلی ناکامی دشمنان و حفظ امنیت کشور بوده است.

حجت‌الاسلام فرهادزاده امام جمعه بدره، در خطبه‌های نماز جمعه گفت: ۹ دی روز بصیرت ملت ایران و نماد تجدید میثاق مردم با ولی‌فقیه بود که توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی در ادامه با اشاره به وجه مشترک یوم‌الله ۹ دی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: اراده، بصیرت و هوشیاری مردم عامل اصلی ناکامی دشمنان و تضمین امنیت و انسجام کشور بوده است.

حجت‌الاسلام فریادی امام جمعه چرداول، در خطبه‌های نماز شهر سرابله بیان کرد: حماسه ۹ دی پیام ایستادگی ملت ایران در مسیر آرمان‌های انقلاب بود.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه رجب افزود: این ماه فرصتی ویژه برای توبه، عبادت و تقرب به خدا است.

حجت‌الاسلام علی رحیم کریمی، امام جمعه موقت چوار، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر اعلام کرد: خدمتگزاری به مردم یک فرصت و نعمت الهی است و مسئولان موظفند به نیاز‌های مردم رسیدگی کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی افزود: کنترل بازار و پیگیری مشکلات معیشتی مردم، اولویت‌های مسئولان است.

حجت‌الاسلام امرایی، امام جمعه دره‌شهر، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر مطرح کرد: سالروز حماسه ۹ دی یادآور بصیرت و همراهی مردم با رهبر انقلاب است که در مقابله با آشوب‌ها وحدت و اقتدار خود را نشان دادند.

وی در ادامه افزود: هدایت هوشمندانه رهبری و اتحاد مردم باعث شد این حادثه به سرعت مدیریت شود و حماسه‌ای بزرگ در تاریخ کشور ثبت گردد.

حجت‌الاسلام عظیمی‌فر، امام جمعه دهلران، در خطبه‌های نماز جمعه گفت: توسعه و بهسازی جاده‌های شهرستان نیازمند توجه و پیگیری مستمر است تا ایمنی مسیر‌ها افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل طرح چهارخطه این شهرستان افزود: مردم انتظار دارند مسئولان با سرعت بخشی به این طرح ها، خدمت ماندگار و امنیت سفر را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام خزایی، امام جمعه سیروان، در خطبه‌های نماز شهر لومار عنوان کرد: حماسه ۹ دی میثاق دوباره مردم با رهبری بود و ملت ایران نشان داد هرجا پای دفاع از انقلاب و آرمان‌های امام و رهبری در میان باشد، با تمام وجود در میدان حاضر هستند.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی احمد فداله، امام جمعه ملکشاهی، در خطبه‌های نماز شهر ارکواز گفت: مشکلات اقتصادی تنها به تحریم‌ها و فشار‌های خارجی مربوط نیست و مدیریت داخلی نیز نقش مهمی در این وضعیت دارد.

حجت‌الاسلام امینی، امام جمعه مهران، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بیان کرد: ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت است و ملت ایران با حضور خود سیلی محکمی به فتنه زد.

وی در ادامه با اشاره به تجربه فتنه ۸۸ افزود: پیروزی انقلاب در گرو وحدت کلمه و اطاعت محض از رهبری است.