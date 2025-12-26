پخش زنده
هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان امروز با برگزاری دو دیدار در شهرهای دهدشت و گچساران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز (۵ دی) با برگزاری دو دیدار آغاز شد.
نفت و گاز گچساران این هفته از سپاهان نوین اصفهان پذیرایی کرد. نفت و گاز انتهای جدولی که هفته گذشته اولین پیروزی خود را دشت کرده بود، امروز نیز دست به کار بزرگی زد و سپاهان نوین ۸ امتیازی را قاطعانه و با نتیجه ۲۶-۲۰ از پیش رو برداشت تا نوید یک تحول جدی را به گچسارانیها بدهد. سپاهان نوین با این شکست جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول متزلزل میبیند.
در دهدشت، فرازبام و هپکو که هر دو تیم تا پیش از بازی امروز همامتیاز بودند در مقابل هم قرار گرفتند. این دیدار که از ابتدا نزدیک و پربرخورد پیگیری میشد در نهایت با برتری ۳۰-۲۸ تیم هپکو به پایان رسید تا فرازبام در خانه یک شکست دیگر را متحمل شود.
سایر دیدارهای هفته دهم به دلیل حضور بازیکنان ملیپوش در اردوی تیم ملی بزرگسالان ۱۶ بهمن برگزار میشود.
نتایج دیدارهای امروز هفته دهم لیگ برتر هندبال مردان:
فرازبام خائیز دهدشت ۲۸ - هپکو اراک ۳۰
نفت و گاز گچساران ۲۶ - سپاهان نوین اصفهان ۲۰
برنامه بازیهای معوقه هفته دهم، ۱۶ بهمن:
سایپا تهران – سنگآهن بافق
استقلال کازرون – پرواز هوانیروز
فولاد مبارکه سپاهان – مس کرمان