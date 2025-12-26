به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان می گوید: با توجه به شرایط زمستانی، همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در محور‌های کوهستانی الزامی است

به گفته محمدی به دلیل وجود مه و کاهش دید افقی، تردد در محور‌های کوهستانی استان از جمله محور‌های زنجان–بیجار، زنجان–دندی، زنجان–ماهنشان و سایر محور‌های کوهستانی نیازمند دقت و احتیاط بیشتر رانندگان است.

هم اکنون هیچ‌گونه مشکل ترافیکی در راه‌های استان وجود ندارد.