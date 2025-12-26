به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گردهمایی آموزشی-تشکیلاتی مسئولان ارکان اصلی ستادهای نمازجمعه استان تهران با حضور مدیر مرکز تعالی ستادهای نماز جمعه کشور، رئیس دفتر شورای سیاست گزاری ائمه جمعه استان تهران، امام جمعه اسلامشهر و مسئولان ستاد های نماز جمعه استان تهران باهدف ارتقای سطح میزبانی و تقویت جذابیت‌های خانوادگی این آیین عبادی-سیاسی برگزار شد.