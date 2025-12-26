ورود سامانه بارشی سرد به استان از روز شنبه
کارشناس هواشناسی ایلام از ورود یک سامانه بارشی با هسته سرد از روز شنبه خبر داد و گفت: این سامانه تا روز سهشنبه بهصورت متناوب فعال خواهد بود و به دنبال آن هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، این سامانه بارشی از فردا شنبه وارد استان میشود و فعالیت آن بهصورت منقطع تا روز سهشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بارش باران و رعدوبرق، وزش باد شدید، مه، تگرگ در نواحی مستعد و بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر از پیامدهای فعالیت این سامانه است.
احمدی نژاد اضافه کرد: همچنین با توجه به هسته سرد سامانه، در اواخر روز دوشنبه احتمال بارش برف در برخی مناطق سردسیر وجود دارد.
وی یادآور شد: این سامانه از پتانسیل بارشی نسبتاً بالایی برخوردار است و میتواند موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و احتمال طغیان رودخانهها شود.
کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: خطر وقوع صاعقه بهویژه در ارتفاعات استان وجود دارد و وزش باد شدید میتواند به سازههای سبک و موقت آسیب زده و موجب شکستن سرشاخه درختان شود.
احمدی نژاد تصریح کرد: به دلیل بارش برف در ارتفاعات و برخی مناطق سردسیر، لغزندگی محورهای مواصلاتی پیشبینی میشود و از رانندگان خواسته شده تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.
وی اعلام کرد: این سامانه کاهش محسوس دما را نیز به دنبال دارد و انتظار میرود دما بین ۶ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش یابد که این افت دما بهویژه در روزهای دوشنبه و سهشنبه محسوس خواهد بود.
احمدی نژاد گفت: یخبندان شبانه در مناطق سردسیر پیشبینی میشود و دما در برخی نقاط میتواند بین ۲ تا ۶ درجه زیر صفر برسد.
بر اساس اعلام هواشناسی، این سامانه روز سهشنبه تضعیف شده و بهتدریج تا اواسط روز از استان خارج خواهد شد.
هشدار سطح زرد بهمنظور آگاهی و آمادگی دستگاههای اجرایی و شهروندان صادر میشود و بیانگر احتمال بروز پدیدههای جوی مخاطرهآمیز است که میتواند در صورت بیتوجهی، خساراتی بههمراه داشته باشد.