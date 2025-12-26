با شعار جهان، قصه ما را ببین
اختتامیه مرحله استانی جشنواره بینالمللی قصهگویی در خراسان رضوی
مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۰۰۰ فایل قصهگویی به دبیرخانه استانی بیست و هفتمین جشنواره قصهگویی در استان خراسان رضوی رسید که تعداد ۷۷ اثر برای رقابت در مرحله استانی انتخاب شدند؛ و ۲۵ اثر به مرحله کشوری به مرحله داوری راه یافت.
محمد مهدی حسینپور افزود:آثار غیرحضوری نیز شامل بخشهایی همچون پادکست، و قصهگویی محیطی و قصههای ۹۰ ثانیهای است و تا ۶ دیماه امکان ارسال دارند.
حسین پور افزود: در بخش حضوری، رشتههای متنوعی از جمله قصهگویی سنتی کلاسیک با ابزار مدرن، آیینی-سنتی، دینی، علمی، منظوم، ایثار و قهرمانان، قصههای نو، زبان اشاره در گروههای سنی نوجوان، بزرگسال و پدربزرگها و مادربزرگها برگزار شد و کودکان نیز امکان شرکت در بخش قصههای ۱۰۰ ثانیهای را داشتهاند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی با اشاره به تنوع سنی شرکتکنندگان، گفت: امسال شاهد استقبال خوب نوجوانان در جشنواره بودهایم که تقریباً از نظر آماری حضوری همپای بزرگسالان داشتهاند؛ این موضوع با توجه به سیاست نوجوانمحوری در سال ۱۴۰۴ نویدبخش اتفاقات خوب در جذب و پایدارسازی گروه سنی نوجوان در فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی کانون است.
حسینپور افزود: در حاشیه این جشنواره، برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه قصهگویی، تجلیل از چهرههای ماندگار قصهگویی و فعالان این عرصه انجام شد.
مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در استان خراسان رضوی چهارم و پنجم دیماه در مرکز شماره هفت مشهد (مرکز تخصصی تئاتر کودک و نوجوان) واقع در شهید فکوری ۴۵ برگزار شد.
مرحله ملی و بینالمللی جشنواره از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار میشود.