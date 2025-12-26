با شعار جهان، قصه ما را ببین

اختتامیه مرحله استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در خراسان رضوی

مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی به پایان رسید.