پخش زنده
امروز: -
از شامگاه فردا شنبه سامانه ناپایدار به استان نفوذ میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت:از شامگاه فردا شنبه سامانه ناپایدار به استان نفوذ میکند که فعالیت آن به تدریج افزایش ابر و بارشهای برف و باران به ویژه در غرب و جنوب استان را به همراه دارد.
حجتالله علی عسکریان افزود:بارشها در سایر مناطق به صورت پراکنده و ضعیف خواهد بود.
وی با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، افزود: در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان شیط انباشت آلایندهها همچنان وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: کمینه دما طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد..
عسکریان افزود: چادگان با کمینه دمای ۱۳ درجه زیر صفر و چوپانان و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۵ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان پیش بینی میشود.