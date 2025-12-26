مربی تراکتور: موقعیتهای از دسترفته مانع برد شد
مربی تراکتور پس از تساوی برابر شمسآذر قزوین، با اشاره به فرصتهای از دسترفته تیمش گفت: همین موقعیتها مانع از دستیابی به پیروزی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
سانل کونیویچ، مربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی با شمسآذر قزوین گفت: بازی وقتی با چنین کیفیتی تمام میشود، طبیعی است که از نتیجه راضی نباشیم. ما برای رسیدن به اهدافمان به امتیاز نیاز داریم و امروز نتیجهای که گرفتیم، چیزی نبود که دنبالش بودیم، با این حال، هر بار که وارد زمین میشویم فقط به پیروزی فکر میکنیم و کمتر از آن برای ما قابل قبول نیست.
سانل کونیویچ افزود: امروز به این هدف نرسیدیم و شرایط مطابق انتظارمان پیش نرفت، بعد از بررسی دقیق بازی، دلایل این اتفاق روشنتر خواهد شد، اما بهطور کلی معتقدم این نتیجه حق ما نبود. تیمم جنگندگی و شخصیت خوبی نشان داد و از این بابت شایسته احترام است.
وی گفت: با این حال، موضوعی که اصلاً قابل قبول نیست این است که هر زمان جریان بازی به دست ما میافتاد، با زمین خوردنهای مکرر و اتلاف وقت، ریتم بازی و روح فوتبال از بین میرفت. ما در زمین باید با مسائل زیادی بجنگیم تا موفق بیرون بیاییم.
مربی تراکتور اضافه کرد: خودمان هم موقعیتهایی داشتیم که از دست دادیم؛ موقعیتهایی که میتوانستند نتیجه را به سود ما تغییر دهند. در مجموع، اگر میخواهیم به پیروزی برسیم، باید انرژی، تمرکز و دقت بیشتری در زمین بگذاریم.
وی افزود: ما یک موقعیت صددرصدی با ضربه سر امیرحسین داشتیم؛ موقعیتی که اگر تبدیل به گل میشد، عملاً بازی در همان لحظه تمام میشد. در فوتبال، وقتی از چنین فرصتهایی استفاده نمیکنید، به حریف اجازه میدهید که از یک حمله یا یک لحظه، به شما ضربه بزند و خطر ایجاد کند.
سانل کونیویچ گفت: تأکید میکنم که حریف تیمی جنگنده، با دفاع منسجم و قابل احترام بود و موقعیتهایی هم داشت، اما نمیتوانم بپذیرم که فرصتهای آنها از موقعیتهای ما جدیتر یا خطرناکتر بوده باشد.
وی درباره داوری هم گفت: درباره داوری هم به جز آن صحنهای که باید داوری بررسی می کرد، نظری ندارم.
رضایی، سرمربی شمسآذر، هم در نشست خبری پس از دیدار مقابل تراکتور گفت: واقعاً حیف شد، میتوانستیم این بازی را با برد به پایان برسانیم. بازیکنان ما عملکرد فوقالعادهای داشتند و نمایش بسیار خوبی ارائه دادند. موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم و از سه تا چهار فرصت جدی، حداقل یکی باید تبدیل به گل میشد.
وی ادامه داد: مقابل تیم خوب تراکتور بازی کردیم؛ تیمی که با کیفیت بازیکنانش میتواند هر حریفی را تحت فشار بگذارد. با این حال، بازیکنان ما با دوندگی بالا و روحیه جنگندگی تلاش کردند بازی را کنترل کنند و اجازه ندهند موقعیتهای زیادی به حریف بدهیم.
رضایی گفت: از هوادارانمان صمیمانه تشکر میکنم. حضور و حمایت آنها تأثیر زیادی در جریان بازی داشت و نشان داد که هواداران قزوین چه نقش مهمی میتوانند ایفا کنند. برای من مهم بود که ببینم تیممان با چه حمایتی وارد زمین میشود.
وی تاکید کرد: از شکل بازی تیمم کاملاً راضی هستم، اما از نتیجه اصلاً رضایت ندارم. با توجه به زحمتی که بازیکنان کشیدند، حداقل حق ما کسب نتیجه بهتر بود.
رضایی گفت: در مورد داوری، بهجز یک صحنه که میتوانست با کارت زرد همراه باشد، قضاوت خوبی را شاهد بودیم و از تیم داوری تشکر میکنم. امیدوارم در بازیهای آینده هم شاهد همین کیفیت داوری باشیم.
وی گفت: نیمفصل اول به پایان رسید و میتوانستیم امتیازات بیشتری جمع کنیم، اما مطمئنم در نیمفصل دوم این شرایط را جبران میکنیم و جایگاه بهتری در جدول به دست خواهیم آورد.
رضایی در واکنش به صحبتهای مربی تراکتور درباره زمین افتادن بازیکنان شمسآذر گفت تیمش علاقهمند بود بازی در جریان باشد و نیازی به مسائل حاشیهای ندارد. او تأکید کرد شمسآذر مقابل تیمهای بزرگ مانند استقلال و تراکتور نشان داده که فوتبال بازی میکند و تمرکز اصلیاش ادامه فصل و نتایج درون زمین است.