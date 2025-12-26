پخش زنده
کارشناس سازمان هواشناسی از ادامه پایداری جو و ماندگاری آلودگی هوا در استان تهران تا بعدازظهر یکشنبه خبر داد و گفت: با ورود سامانه بارشی از بعدازظهر یکشنبه، بهتدریج از میزان آلایندهها کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پریسا ایزدی افزود: تا بعدازظهر روز یکشنبه، به علت پایداری شرایط جوی در استان تهران، شاخص آلودگی هوا در وضع ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار دارد، اما از بعدازظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی به استان تهران، شاهد آغاز بارشها و کاهش شاخص آلودگی هوا در سطح استان خواهیم بود.
ایزدی با اشاره به پراکنش بارشها تصریح کرد: بارندگیها بهویژه در مناطق شمالی و نواحی غربی استان تهران شدت بیشتری خواهد داشت. این کارشناس هواشناسی همچنین گفت: طی اواسط هفته آینده، انتظار میرود کاهش محسوس دمای هوا در استان تهران رخ دهد.