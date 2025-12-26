پخش زنده
امروز: -
زمینی ۱۰ هکتاری در گلستان متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جهت اجرای نهضت ملی مسکن، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز در مرکز گلستان با حضور مسئولان کشوری و استانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، زمین ۱۰ هکتاری متعلق به این بنیاد در ارازگل خانببین جهت اجرای نهضت ملی مسکن، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شد.
ابوالفضل شاهعلی، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان کشور گفت: تاکنون در استان گلستان بیش از ۱۴۰ هکتار اراضی متعلق به این بنیاد، جهت اجرای نهضت ملی مسکن، در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته است.
همچنین با صدور و تحویل سند، مشکل کسری زمینهای واگذاریشده به ۹۰ نفر از جانبازان گلستانی، مرتفع شد.