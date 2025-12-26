به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری خارج از خانه با تک گل سروش رفیعی، مس رفسنجان را شکست داد وبا ۲۸ امتیاز، به صورت موقت به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

ترکیب مس رفسنجان: نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، مجید نصیری، دانیال جهانبخش، وحید حیدریه، احمد زنده‌روح، علیرضا نقی‌زاده (۶۸ - سامان نریمان جهان)، فرنام عرب، حسین کریم‌زاده، نوید کومار و آرمان رمضانی.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه (۸۲ - سرژ اوریه)، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی‌زاگان، سروش رفیعی (۸۸ - محمد خدابنده‌لو)، میلاد سرلک، محمد عمری (۴۶ - امین کاظمیان)، تیوی بیفوما (۴۶ - امید عالیشاه)، اوستون ارونوف (۷۲ - فرشاد احمدزاده) و علی علیپور.

داور: موعود بنیادی‌فر

اخطار: آرمان رمضانی از مس و یعقوب براجعه از پرسپولیس اخراج: امیرحسین صدقی از مس رفسنجان در دقیقه ۷۰.