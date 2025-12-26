به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان ریگان، باحضور فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان، اعضای حقوقی، اداری و اعضای شورای نظارت بر انتخابات برگزار شد.

، فرماندار شهرستان ریگان در این جلسه با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور اظهار داشت: صیانت از آرای مردم، رعایت دقیق قانون و فراهم‌ سازی زمینه مشارکت حداکثری شهروندان، از مهمترین اولویت‌ های عوامل اجرایی انتخابات است.

مراد آبیار افزود: اعتماد عمومی سرمایه اصلی نظام است و تمامی دست‌ اندرکاران انتخابات موظف‌اند با بی‌طرفی کامل، سلامت فرآیند رای‌ گیری و شمارش آرا را تضمین کنند.

اعضاء اصلی : مصطفی جمشیدی‌ پور - رضا رهنورد - فهیمه ناوکی - حسین میرزاده - صادق گودرزی - محمد ابراهیم‌ پور - روح‌ الله مریدزاده - حسین پورجهانگیر

اعضای علی‌ البدل مجتبی موسوی‌‌فر، مجید سعیدی، محمد سرحدی‌نژاد، علی ابراهیم‌‌پور و امیر