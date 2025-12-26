پخش زنده
اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان ریگان مشخص شدند
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان ریگان، باحضور فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان، اعضای حقوقی، اداری و اعضای شورای نظارت بر انتخابات برگزار شد.
، فرماندار شهرستان ریگان در این جلسه با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور اظهار داشت: صیانت از آرای مردم، رعایت دقیق قانون و فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری شهروندان، از مهمترین اولویت های عوامل اجرایی انتخابات است.
مراد آبیار افزود: اعتماد عمومی سرمایه اصلی نظام است و تمامی دست اندرکاران انتخابات موظفاند با بیطرفی کامل، سلامت فرآیند رای گیری و شمارش آرا را تضمین کنند.
اعضاء اصلی : مصطفی جمشیدی پور - رضا رهنورد - فهیمه ناوکی - حسین میرزاده - صادق گودرزی - محمد ابراهیم پور - روح الله مریدزاده - حسین پورجهانگیر
اعضای علی البدل مجتبی موسویفر، مجید سعیدی، محمد سرحدینژاد، علی ابراهیمپور و امیر