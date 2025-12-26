به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛عضوهیات امنای حسینیه شهر گلشهر گلپایگان با اشاره به پخت بیش از ۱۲ تن (۳۵) دیگ حلیم نذری در شهر گلشهر گفت: براساس آیین سنتی ۳۰۰ ساله هرسال دراولین جمعه فصل زمستان مراسم پحت حلیم در حسینیه قدیم شهر گلشهر برگزار می‌شود.

داوود فیاضی افزود: این حلیم نذری با نیت طلب باران و با نذورات مردمی شهر گلشهر و روستا‌های اطراف طبخ می‌شود و امسال برای پخت این حلیم نذری ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شد .

وی با بیان اینکه برای پخت این حلیم ۷۰۰ کیلوگرم بلغور گندم، ۱۷۰ کیلوگرم حبوبات و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت استفاده شده است گفت: این ۳۵ تن آش بین ۱۰ هزار نفر توزیع شد.

آیین سنتی پخت حلیم گلشهر گلپایگان ۳۰ دی ۱۳۹۷ به شماره ۱۷۱۹ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.