شهردار ابهر از حمایت جدی شهرداری از برنامههای توسعه منطقه حسینآباد این شهر خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ زارعپور در دیدار با معتمدان حسینآباد ابهر، بر اهمیت نقش مشارکت مردمی در توسعه شهری تأکید کرد و افزود: با امکانات و حمایتهایی که مردم در اختیار شهرداری قرار میدهند، موظفیم با همه توان در مسیر توسعه، عمران و آبادانی شهر گام برداریم.
وی با اشاره به مشکلات ساختوسازهای غیرقانونی در حسینآباد، این مسئله را یکی از دغدغههای جدی مدیریت شهری دانست و افزود: تلاش میکنیم با حمایت شورای شهر و ارائه تسهیلات ویژه تقسیط در همه عوارض ساختمانی منطقه حسینآباد، مسیر را برای صدور پروانههای قانونی و ساماندهی ساختوسازها هموار شود تا توسعه این منطقه در مسیر درست و ایمن قرار گیرد.
او، همچنین ریزدانگی زمینها را عاملی در بازتولید بافتهای فرسوده عنوان کرد و خواستار همکاری و بهرهگیری از ظرفیت تأثیرگذار روحانیت معظم در جهت فرهنگسازی و هدایت ساختوسازهای شهری شد.
شهردار ابهر در ادامه با بیان اینکه موفقیت در توسعه منطقه حسینآباد، نیازمند رویکردی جامع است، بیان کرد: توسعه پایدار شهری بدون اصلاح ساختاری معابر و دسترسیها میسر نخواهد بود چرا که ما به دنبال توسعهای هستیم که زیرساختهای موجود را بهبود بخشد و تردد، ایمنی و دسترسی شهروندان را تضمین کند؛ این امر بدون مشارکت در نوسازی ساختوسازها و آزادسازی مسیرهای مورد نیاز ممکن نیست.
زارعپور به موضوع فعالیت واحدهای ضایعاتی و مسائل بهداشتی منطقه حسینآباد اشاره کرد و گفت: همه توان خود را برای بهبود وضعیت بهداشتی، ساماندهی ضایعاتیها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به کار خواهیم گرفت.