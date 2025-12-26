یادواره شهدای غواص و سردار شهید حسن قربانی، موسس و اولین فرمانده گردان یونس و همزمان گرامیداشت روز حماسه و ایثار شهر سین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ غلامعلی قربانی از رزمندگان گردان یونس در سومین یادواره شهدای غواص گردان حضرت یونس در مصاحبه‌ای گفت: به دستور سردار شهید حاج حسین خرازی گردان حضرت یونس توسط شهید حسن قربانی سینی از نیرو‌های اطلاعات عملیات تشکیل شد.

وی‌افزود: گردان حضرت یونس در عملیات‌های والفجر۸ و کربلای ۳ و کربلای ۴ حضور پر رنگ و فعالی داشتند و در عملیات کربلای ۴ در ۴ دی ماه سال ک ۱۳۶۵ همراه با دیگر رزمندگان ۲۰ نفر از شهر سین حضور داشتند که ۸ نفر شهید شدند و تعدادی اسیر و جانباز شدند.

حسن قربانی سینی، موسس و اولین فرمانده گردان یونس و جانشین اطلاعات عملیات لشکر امام حسین علیه السلام بود که در سال ۱۳۴۴ در شهر سین متولد شد و ۲۵ بهمن سال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر ۸ شهید شد.