به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته سوم از سی و یکمین دوره لیگ دسته یک تکواندو باشگاه‌های کشور، جام نقش جهان، گرامیداشت شهید علی اصغر حسینی مهران، شهید شاخص ورزش کشور، پس از دو روز رقابت تیم‌های مدعی با صدرنشینی «لایف استار» به پایان رسید.

در پایان هفته دوم، این تیم جمع امتیازات خود را به عدد ۴۸۳ رساند و همچنان جایگاه نخست جدول را حفظ کرد. نیروی زمینی ارتش هم با ۴۴۳ امتیاز در تعقیب این تیم خانه دوم را در اختیار دارد و تیم «زنده یاد بابادی» نیز با ۳۳۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

علی ساریخانی از تیم «یوسف» به همراه ابوالفضل نظری از نیروی زمینی به عنوان بهترین تکواندوکار، محمد مهربان سرمربی تیم صدرنشین به عنوان بهترین مربی، محمد دولتی از سمنان، علی اصغر اکرمی از البرز، محمد قاسمی از گیلان و داود حبیب زاده از تهران به عنوان بهترین داور و هامنی از ستاره ساز گیلان هم به عنوان بهترین سرپرست انتخاب و معرفی شدند.

در روز دوم و در وزن ۵۸- کیلوگرم ایمان کاظمی و علی توکلی از لایف استار به مبارزه نهایی راه پیدا کردند که کاظمی سومین طلا را به خود اختصاص داد و توکلی هم نقره گرفت. مانی فلاح از تیم «سینوس» به همراه رضا جمشیدی از نیروی زمینی ارتش هم به نشان برنز دست پیدا کردند.

دیدار نهایی وزن ۶۸- کیلوگرم تکرار فینال هفته قبل بود که این بار سید آرین خیری از نیروی زمینی پیروز شد و ایلیا مجیدی از تیم زنده یاد «بابادی» هم نقره گرفت. پارسا حجتی از لایف استار و امیر محمد مبارکی از نیروی زمینی ارتش نیز برنز گرفتند.

مهدی عسگری از تیم لایف استار که هفته دوم در پیکار نهایی وزن ۸۰- کیلوگرم به صدرا مقدمی از تیم زنده یاد «بابادی» باخته بود، این هفته در ثانیه‌های پایانی و در حالی که در ۳ ثانیه پایانی پیروزی ۸ بر ۵ را با باخت عوض کرده بود، به لطف اخطاری که روی بیرون رفتن داوران پس از بازبینی فیلم به مقدمی دادند، شکست هفته قبل را جبران کرد و طلا گرفت. مقدمی نقره گرفت. مدال برنز مشترک هم به محمد مقدم فرد از نیروی زمینی و حسین گلختی از «سینوس» تعلق گرفت.

مهدی جلالی از لایف استار در مبارزه نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم برابر علی اکبر امیری از نیروی زمینی ارتش صاحب برتری شد و طلا گرفت. امیری به نشان نقره دست پیدا کرد و کریم سام دلیری از نیروی زمینی ارتش و امیرمحمد پورحسینی از مناطق نفت خیز جنوب هم برنز گرفتند.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باشگاه فرهنگی ورزشی تشریفات، زنده یاد محمدرضا بابادی، ستاره‌ساز، هیئت تکواندو استان سیستان و بلوچستان، لایف استار، هیئت تکواندو استان ایلام، هلدینگ بناساز فرمانیه، پایگاه قهرمانی، دانشگاه آزاد، یوسف و سینوس تیم‌های حاضر در این قدیمی‌ترین لیگ تکواندو ایران هستند که با یک صد تکواندوکار آزاد پیکار خواهند کرد.