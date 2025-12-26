\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc\u060c\u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0631 \u060c \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0686\u0645\u0646 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0634\u06cc\u0631\u0632\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f7\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d\u200c \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u060c \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0628\u0633\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0634\u062f \u062c\u0633\u0645\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u062d\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a.