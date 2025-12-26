پخش زنده
امامجمعه شاهیندژ با بیان اینکه دشمن در تقابل نظامی با جمهوری اسلامی ایران به بنبست رسیده است، گفت: امروز تمرکز دشمن بر جنگ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و هدف اصلی آن تضعیف انسجام و وحدت ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجتالاسلام علی مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و ارتقای معنویت دانست و افزود: ماه رجب، ماه خدا، شعبان ماه پیامبر اکرم(ص) و ماه رمضان، ماه امت اسلامی است و این سه ماه پیوسته، زمینهساز تقویت ایمان، انس با دعا و بازگشت به معنویت به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت آیین معنوی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف از سنتهای ارزشمند پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) است و لازم است مساجد برای میزبانی شایسته از معتکفان و مهمانان خداوند آمادگی کامل داشته باشند.
امامجمعه شاهیندژ با اشاره به دیدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب با اقشار مختلف جامعه از جمله خانوادههای معظم شهدا، بانوان، نخبگان، علما و فعالان عرصه تبلیغ گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدارها بر نقش مؤثر اقشار مختلف مردم، بهویژه بانوان، در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل متدین و انقلابی تأکید داشتند.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط «نه جنگ و نه صلح نظامی» قرار دارد، افزود: دشمن بهجای رویارویی نظامی، جنگی همهجانبه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال میکند و تلاش دارد با ایجاد دوگانگی و اختلاف در جامعه، به اهداف خود دست یابد.
خطیب نماز جمعه شاهیندژ تأکید کرد: هر جریان یا حرکتی که بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه به اختلافافکنی و تقابل میان مردم منجر شود، در راستای اهداف دشمن است و هوشیاری، بصیرت و حفظ وحدت ملی، مهمترین راهکار مقابله با این توطئهها محسوب میشود.